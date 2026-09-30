Argentina inicia la era post Messi ante Bolivia

La Selección Argentina comienza una nueva era en Córdoba recibiendo a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 21:00 hs con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina, para abrir la ventana de fecha FIFA que lo tendrá disputando dos amistosos más ante Burkina Faso y Benín en el estadio Monumental, en lo que será el último encuentro de Lionel Messi vistiendo los colores celeste y blanco.

En la noche cordobesa, además, se producirá la vuelta al ruedo del seleccionado nacional tras lo que fue la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este año, donde cayó derrotado en la final con España.

Siguiendo la misma tónica en cuanto al nivel de los equipos que enfrenta, la albiceleste recibirá a una escuadra boliviana que si bien estuvo cerca de conseguir mediante el repechaje un lugar en la última Copa del Mundo, lejos está de ser una medida realmente a la altura para los dirigidos por Lionel Scaloni y se encuentra ante un profundo recambio con el objetivo de decir presente en la cita mundialista de 2030. Esto, se refleja en la venta de entradas, ya que aún quedan varias ubicaciones en las plateas del estadio provincial cordobés.

Para medirse con la selección del altiplano, el DT campeón del mundo en Qatar 2022, pondrá un equipo que se asemeja bastante a lo que será la formación inicial de la era post Messi, con varios nombres de experiencia como Emiliano Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero por otra parte con futbolistas que vienen empujando para tener su lugar como Valentín Barco, Facundo Medina, Franco Mastantuono y Nicolás Paz.

En definitiva, los titulares frente a Bolivia serían: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Por su parte, el combinado boliviano ya abrió su participación en esta fecha FIFA de fines de septiembre y octubre, midiéndose con Paraguay en Estados Unidos, más precisamente en el estadio Audi Field de Washington, donde cayó 2-0 con los dirigidos por Gustavo Alfaro con un doblete de Miguel Almirón, que aportó un gol en cada tiempo para su equipo.

En dicho enfrentamiento se vio un poco la idea que tiene el director técnico de la Verde, Óscar Villegas, que apunta a combinar algunos nombres con proyección que ya se desempeñan en las ligas de España, Portugal y Bulgaria, sumados a otros del fútbol local.

Así, esta noche se convertirá en el principio de una era que implicará un fuerte cambio para la Selección Argentina, que deberá empezar a escribir tras 21 años, nuevos capítulos de su rica historia sin la presencia de Lionel Messi.