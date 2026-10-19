Argentina no pudo en la final contra Francia

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre patines se quedó en la puertas del séptimo titulo del campeonato mundial de dicha especialidad. El conjunto nacional cayó en la final sobre su par de Francia, en la definición de los tiros penales 2 a 2.

El certamen tuvo lugar en Asunción del Paraguay y es la segunda vez consecutiva que Argentina pierde una final de la especialidad, ya que hace dos años atrás perdió con España 2 a 1, en la ciudad italiana de Novara.

Cabe destacar que Argentina es una potencia en este deporte y sobresale su juego en la provincia del cuyo sobre todo en San Juan y Mendoza, donde acapara multitudes.

El equipo argentino, dirigido técnicamente por el sanjuanino José Luis “Negro” Páez, comenzó en ventaja como consecuencia de un gol de Ezequiel Mena, a los 20 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, Francia reaccionó en el complemento, Roberto Di Benedetto estableció el empate a los 12 minutos y, apenas uno después, Carlo Di Benedetto convirtió un penal para dar vuelta el marcador. Cuando restaban tres minutos para el cierre, Lucas Martínez marcó el 2 a 2 que llevó la final al tiempo extra.

Durante los dos períodos suplementarios, ninguno de los seleccionados consiguió romper la igualdad. La definición desde el punto del penal tuvo siete ejecuciones por lado y, pese a la actuación de Constantino “Conti” Acevedo, Francia se impuso por 2 a 1, con Carlo Di Benedetto como uno de los protagonistas de la consagración gala.

De esta manera, Argentina se quedó sin la posibilidad de recuperar la corona que había conseguido en San Juan 2022 y sumar su séptimo título mundial.

La final también marcó la despedida de Páez como entrenador del seleccionado nacional, según había confirmado el propio sanjuanino antes del encuentro. El tercer puesto fue para Portugal que venció a España 5 a 3.