Argentina ya tiene rival para su primer amistoso post Mundial: jugará ante Burkina Faso

La selección argentina ya conoce a su primer rival después de perder la final del Mundial ante España: Burkina Faso. El seleccionado africano confirmó en sus redes sociales que enfrentará a la Albiceleste en Buenos Aires el sábado 3 de octubre.

“Los Sementales se enfrentarán a Argentina el 3 de octubre de 2026 en Buenos Aires en un partido amistoso internacional. Tras Rusia y Bielorrusia durante la ventana FIFA de junio, Burkina Faso afronta otro gran desafío contra una de las mayores potencias futbolísticas del mundo”, señaló la Federación Burkinesa de Fútbol en su cuenta de Instagram.

El cruce ante el seleccionado africano no solo marcará el reencuentro del público argentino con el equipo tras la definición mundialista, sino que representará el comienzo formal de una nueva etapa institucional y deportiva para el equipo que dirige Lionel Scaloni.

El compromiso ante Burkina Faso será el primer partido oficial que afrontará la Albiceleste luego de que Lionel Messi anunciara en sus redes la decisión de dejar de vestir la camiseta del seleccionado nacional.

Cabe remarcar que Argentina carga con una sanción impuesta por la FIFA debido a la serie de incidentes ocurridos durante el Mundial y tendrá restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros que se realizarán en octubre.

El amistoso ante Burkina Faso será con 50% de aforo y el segundo quedó en suspenso. A su vez, no podrán estar los suspendidos Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).