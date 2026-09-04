Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Argentina ya tiene rival para su primer amistoso post Mundial: jugará ante Burkina Faso

Por Redacción

La selección argentina ya conoce a su primer rival después de perder la final del Mundial ante España: Burkina Faso. El seleccionado africano confirmó en sus redes sociales que enfrentará a la Albiceleste en Buenos Aires el sábado 3 de octubre.

“Los Sementales se enfrentarán a Argentina el 3 de octubre de 2026 en Buenos Aires en un partido amistoso internacional. Tras Rusia y Bielorrusia durante la ventana FIFA de junio, Burkina Faso afronta otro gran desafío contra una de las mayores potencias futbolísticas del mundo”, señaló la Federación Burkinesa de Fútbol en su cuenta de Instagram.

El cruce ante el seleccionado africano no solo marcará el reencuentro del público argentino con el equipo tras la definición mundialista, sino que representará el comienzo formal de una nueva etapa institucional y deportiva para el equipo que dirige Lionel Scaloni.

El compromiso ante Burkina Faso será el primer partido oficial que afrontará la Albiceleste luego de que Lionel Messi anunciara en sus redes la decisión de dejar de vestir la camiseta del seleccionado nacional.

Cabe remarcar que Argentina carga con una sanción impuesta por la FIFA debido a la serie de incidentes ocurridos durante el Mundial y tendrá restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros que se realizarán en octubre.

El amistoso ante Burkina Faso será con 50% de aforo y el segundo quedó en suspenso. A su vez, no podrán estar los suspendidos Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?