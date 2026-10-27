Argentinos, con la chance de ser líder del Grupo B

En La Paternal, Argentinos recibe desde las 19 a Independiente Rivadavia, en el cierrede la fecha 14. El Bicho es segundo en la Zona B con 25 puntos, tres menos que Central, que ya jugó y ganó, y puede igualar al líder si se impone. Los mendocinos, empataron y son cuartos en la Anual.

Argentinos llega en un gran momento y con la chance de alcanzar la cima. El equipo de Nicolás Diez venció 1-0 a Banfield y sigue segundo en la Zona B.

La Lepra, en cambio, tuvo una jornada para el olvido en la fecha 13: igualó con Tigre, quedó lejos de la cima de la zona y busca meterse en los Playoffs.

Los equipos: ARGENTINOS: Cortés; Paredes, Álvarez, Vázquez y Prieto; Carrizo, Gutiérrez, Oroz, Porcel; Molina y Verón. DT: Nicolás Diez. INDEPENDIENTE (R): Bolcato; Gómez, Costa, Villalba, Studer, Elordi; Florentín, Sequeira; Fernández, Reali y Sartori. DT. Alfredo Berti.

ÁRBITRO: Darío Herrera. HORA: 19. TV: TNT Sports.