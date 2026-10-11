Argentinos defiende la punta de su zona ante Platense en el clásico

Habrá fútbol para todos los gustos en esta jornada de domingo, con cinco cotejos de la Liga Profesional que entra en etapa de definiciones para las clasificaciónes, tanto a los playoffs como a las copas internacionales.

Tal vez el compromiso más saliente sea el “pequeño clásico” entre Platense y Argentios Juniors, porque el Bicho llega como líder del Grupo B con 21 puntos y también aspira a ganar el título de Liga por la tabla anual, en la que acumula dos puntos menos que Independiente Rivadavia. El partido se jugará en el Ciudad de Vicente López desde las 17.00 con arbitraje de Nicolás Ramírez.

Justamente, Independiente Rivadavia visitará a Rosario Central en el Gigante, también desde las 17.00. La Lepra contará con el regreso del paraguayo Álex Arce tras la fecha FIFA, quien reemplazará al lesionado Maxi Salas. Facundo Tello será el juez principal.

Desde las 14.45, San Lorenzo recibirá en el Nuevo Gasómetro a Deportivo Riestra. El Ciclón de Insúa y el Malevo tienen 11 puntos, pero la visita busca abrochar la salvación del descenso.

Además, se cruzarán Avellaneda y Córdoba con los choques entre Racing-Belgrano (19.15) y Talleres-Independiente (21.30).