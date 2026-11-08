Argentinos falló y quedó tercero en la Tabla Anual

Argentinos Juniors perdió 2-0 en La Paternal ante Huracán y se quedó con las manos vacías cuando había llegado al partido de la última fecha de la fase regular ilusionado con el título de Campeón de Liga.

Huracán se impuso con los tantos de Oscar Cortés y Bruno Barticciotto a los 8 y 31 minutos del primer tiempo, respectivamente. Además, en esa primera etapa, el Bicho sufrió la expulsión del defensor Franco Paredes y de su director técnico, Nicolás Diez.

La efervescencia del público local sufrió un tempranero golpe con el tanto del colombiano Oscar Cortés, que apareció por la derecha para castigar al primer palo, tras un desvío previo que descolocó al arquero Brayan Cortés. Y todo fue de mal en peor: Matías Giménez salió lesionado, Franco Paredes vio la roja y luego llegó el segundo tanto, obra de Bruno Barticciotto, tras un centro al medio de Facundo Kalinger.

El Bicho no reaccionó y se quedó a las puertas del título.