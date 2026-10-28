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LLEGÓ A LOS 57 PUNTOS

Argentinos ganó y no cede en la lucha por la tabla anual

El festejo del Bicho

Por Redacción

En la Paternal, el Bicho cumplió con su deber y no le pierde pisada a Boca, que por diferencia de gol es el líder la tabla anual. Gracias al gol del defensor Prieto a los 22’ del complemento, los dirigidos por Nicolás Diez se impusieron 1-0 en un duelo de alto voltaje frente a Independiente Rivadavia, que de esta manera acumuló su cuarto partido sin sumar de a tres, se despidió de la posibilidad de poder luchar por ser el mejor equipo de la temporada y, a falta de dos fechas, se estaría quedando afuera de los playoff del campeonato.

Por otra parte, Argentinos sigue sin perder en el estadio Diego Armando Maradona en lo que va del Torneo Clausura y en el grupo B se ubica segundo con 28 unidades.

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