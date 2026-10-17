Argentinos le ganó a Banfield y alcanzó a Boca en la cima de la Tabla Anual

Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 a Banfield en el estadio “Florencio Sola” y llegó a la cima de la tabla anual, en el marco de un partido válido por la décimotercera fecha del Torneo Clausura de fútbol, jugado esta tarde en el sur bonaerense.

El único gol lo marcó Matías Giménez, a los 21 minutos del segundo tiempo, y gracias a este triunfo el equipo de la Paternal alcanzó a Boca en la cima de la Tabla Anual.

De esta manera, el elenco dirigido por Nicolás Diez también alcanzó la cima de la Zona A, con 25 puntos. Rosario Central (22), podría alcanzarlo esta noche si le gana su partido a Atlético de Tucumán en condición de visitante.

Lo mismo sucede con Belgrano, que también tiene 22 unidades y debe jugar contra River el domingo en el estadio “Mario Alberto Kempes”.

Por el lado de Banfield, se quedó con 13 puntos y está lejos de la zona de playoffs, a falta de tres fechas para el final. El último en clasificar es Independiente Rivadavia, con 18 unidades y un partido menos.

Precisamente la “Lepra” mendocina es el otro equipo que tiene chances de ganar la tabla anual, ya que acumula 52 unidades y, en caso de ganarle a Tigre, volverá a quedar puntero por encima del “Bicho” y el “Xeneize”.

En la próxima fecha, Argentinos chocará precisamente contra el elenco mendocino, en un duelo de trascendental importancia para la lucha por la cima.