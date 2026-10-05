Argentinos le ganó a Tigre y es puntero de la zona B

Por la fecha 11 del Torneo Clausura, el Bicho derrotó al Matador en el estadio Diego Armando Maradona y de esta manera llegó a los 21 puntos para ser el único líder del grupo B.

Los dirigidos por Nicolás Diez golpearon desde el vestuario y a los 5’ ya se encontraban ganando 1-0 gracias al gol de Kevin Gutiérrez. Lo mismo ocurriría sobre el cierre de la primera etapa, cuando los de La Paternal volvieron a golpear a los 41’ a través de Gastón Verón. Para colmo de males para el conjunto de Diego Dabove tendría la gran chance de a los 50’ descontar desde los doce pasos, pero Siri le tapó el penal a Jabes Saralegui.

En el complemento, a los 11’, finalmente llegaría el descuento de la visita mediante Jerónimo Dómina. Cerca en el marcador, Tigre iría por el empate, pero chocaría con su propia ineficacia, en un segundo tiempo donde también Argentinos tuvo chances para liquidarlo.

Así, el Bicho estiró su invicto como local, mientras que el Matador profundizó su mal momento y Diego Dabove quedó nuevamente al borde de su salida.