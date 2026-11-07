Argentinos perdió 2 a 0 ante Huracán y se quedó sin chances en la tabla anual

Argentinos Juniors cayó por 2-0 frente a Huracán en condición de local y, con este resultado adverso, se quedó matemáticamente sin chances de pelear por el título en la tabla anual. El conjunto de Parque Patricios fue clínico en el primer tiempo, aprovechó los momentos clave del partido y supo capitalizar la temprana expulsión de Franco Paredes para sentenciar la historia en La Paternal.

El desarrollo del encuentro comenzó a inclinarse muy temprano para la visita. A los 8 minutos del primer tiempo, una gran conducción de Bruno Barticciotto aceleró el ritmo en la mitad de la cancha y abrió el balón hacia la izquierda para la llegada de Oscar Cortés, quien sacó un potente remate que venció la resistencia del arquero chileno Brayan Cortés para poner el 1-0.

La tarde se tornó cuesta arriba para el Bicho a los 25 minutos, cuando el árbitro Pablo Dóvalo interpretó una infracción severa de Franco Paredes y le mostró la tarjeta roja directa al lateral derecho, en una jugada que dejó la intensa sensación en el estadio de haber sido una acción de amarilla.

Con el local herido y con un hombre menos en cancha, Huracán no perdonó. A los 31 minutos, tras una excelente jugada colectiva, un centro atrás encontró la aparición goleadora de Bruno Barticciotto, quien definió con precisión para estirar la diferencia y decretar el 2-0 con el que se irían al descanso.

En el complemento, y pese a la inferioridad numérica, el conjunto de La Paternal intentó buscar el descuento para ponerse en partido. La oportunidad más clara llegó a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando Tomás Molina ganó con autoridad de cabeza en el área rival, pero el experimentado arquero Hernán Galíndez respondió con total seguridad y logró controlar el balón sin dar rebote, ahogando el grito del local y sellando la victoria visitante en el Diego Armando Maradona.