Argentinos Juniors recibirá esta tarde desde las 17.00 a Independiente por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará en el Estadio Diego Armando Maradona, se podrá ver a través de TNT Sports Premium y será dirigido por Jorge Baliño, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique.

Argentinos Juniors fue uno de los mejores equipos a lo largo de todo el año en el fútbol argentino y llegó con chances de campeonato hasta la última fecha. Sin embargo, cayó 2-0 frente a Huracán y sus jugadores volvieron a ser cuestionados por la falta de contundencia en los partidos importantes. De esta manera, el enfrentamiento con el “Rojo” se presenta como una prueba de fuego para los de La Paternal.

Independiente, por su parte, tufue muy irregular en la primera fase del torneo, aunque consiguió la clasificación de manera agónica gracias al triunfo por 2-1 como local contra Deportivo Riestra.

El equipo de Avellaneda que es dirigido por el uruguayo Jadson Viera busca cortar con la sequía de 24 años sin títulos nacionales. Además, necesita una carambola de resultados (Boca campeón de Sudamericana o Copa Argentina, Estudiantes campeón de la Libertadores y uno de los 10 primeros de la tabla anual que se quede con el título del Clausura) para volver a jugar la Copa Sudamericana en 2027.

Defensa enfrenta a Barracas

En Florencio Varela, Defensa y Justicia jugará ante Barracas Central por un lugar en lo cuartos de final del Clausura. El encuentro comenzará a las 15.00, se disputará en el Tito Tomaghello y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, además de la asistencia de Bryan Ferreyra a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Julio Vaccari cayó en la última fecha agónicamente frente a Boca Juniors y no logró clasificar a la Copa Sudamericana y sueña con el título local que lo lleve a la Copa Libertadores. El Guapo, por su parte, tampoco tiene -en principio- competencia internacional para 2027, pero terminaron bien la fase regilar del torneo con un triunfo 2-0 sobre Racing.