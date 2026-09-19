Ariel Pereyra habló en conferencia tras el empate de Gimnasia: “Hoy perdimos dos puntos”

Ariel Pereyra, entrenador de Gimnasia, habló en conferencia de prensa después del empate ante Banfield en el Bosque por 2 a 2. En ese sentido, lamentó el gol agónico del Taladro para igualar las acciones y reconoció el buen momento que atraviesa el equipo, a pesar de que ya lleva dos partidos sin poder sumar de a tres.

“Hoy perdimos dos puntos, teníamos el partido controlado salvó esa jugada poco fortuita del final. En el fútbol cuando te descuidas y no haces lo que tenés que hacer la pagas”, confesó el técnico.

En ese marco, el Pata detalló las razones que llevaron a que Banfield iguale en el segundo tiempo. “Hoy se nos escapa el partido por una jugada puntual. No porque pusimos 5 defensores. Tenemos que trabajar mucho porque nos llegan poco y nos hacen goles”, destacó.

Consultado sobre el penal que erró Lucas Janson, cuando el marcador estaba en favor de Gimnasia, Pereyra respondió lo siguiente: “Los penales los eligen entre ellos. El que está para patear patea. Nadie es el indicado para patear por sobre otro compañero”.

“Altibajos vamos a tener, pero nosotros nos enfocamos en el proceso. El año pasado jugábamos para evitar el descenso y hoy para entrar a las copas”, remarcó más tarde.

Por último, el DT del Lobo se refirió a la última jugada del partido que podría haber terminado con un nuevo penal en favor de Gimnasia por una mano de un jugador de Banfield. “No vi la jugada del penal que reclamaron los jugadores. No puedo opinar al respecto”, sentenció.