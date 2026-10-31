Ariel Pereyra habló en conferencia tras el triunfo de Gimnasia: “El equipo siempre juega con convicción”

Tras la importante victoria por 2 a 1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, el entrenador de Gimnasia, Ariel Pereyra, analizó el rendimiento del equipo en conferencia de prensa. Con mesura pero conforme con el momento del plantel, el DT remarcó que el objetivo es ir paso a paso y destacó el esfuerzo colectivo que sostiene al equipo en la parte alta.

“Vinimos con un objetivo claro y lo cumplimos”, expresó el Pata en conferencia de prensa. De todas maneras, también hizo una autocrítica sobre el desarrollo del complemento, en el que consideró que el equipo no mantuvo la misma intensidad que había mostrado durante la primera mitad. “La intención no era bajar el pie del acelerador. Creo que al segundo tiempo no entramos al cien por ciento”, reconoció.

Por otra parte, el técnico hizo especial hincapié en el compromiso de sus dirigidos y les atribuyó el mérito por el momento que atraviesa el Lobo. “Este momento es gracias a los jugadores. Ellos se brindan al máximo. Este equipo es un grupo que asimila el trabajo y siempre está predispuesto para lo que viene”, manifestó. En esa misma línea, agregó: “Están convencidos de lo que tienen que hacer”.

Pereyra también se mostró conforme con el resultado conseguido en Río Cuarto y destacó una de las características que busca consolidar en su equipo: la entrega. “Los jugadores no paran de correr y eso a la larga se valora”, sostuvo, resaltando el esfuerzo colectivo como uno de los pilares de esta etapa.

Además, el Pata puso en perspectiva el crecimiento del equipo al comparar el presente con lo que sucedía hace un año. “A esta altura del año pasado estábamos peleando el descenso. Hoy estamos en playoffs y vamos a volver a jugar una competencia internacional”, señaló. Una diferencia importante que refleja el camino recorrido por Gimnasia durante los últimos meses.

Con los objetivos principales ya alcanzados, el cuerpo técnico no quiere perder el foco en el cierre de la fase regular. El próximo compromiso será ante Belgrano, en la última fecha de la Zona B, y el DT dejó en claro que no piensa más allá de ese encuentro. “Ahora pensamos en Belgrano. Más allá de ese partido no pensamos en nada más. Primero vamos a descansar y luego preparar el partido con el Pirata”, explicó.

Por último, Pereyra tuvo palabras de reconocimiento para Ignacio Fernández, una de las figuras del equipo durante el campeonato. “Es el jugador más importante que tenemos. Viene haciendo un excelente campeonato, vino para eso”, concluyó el entrenador.