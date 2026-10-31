Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Ariel Pereyra habló en conferencia tras el triunfo de Gimnasia: “El equipo siempre juega con convicción”

Por Redacción

Tras la importante victoria por 2 a 1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, el entrenador de Gimnasia, Ariel Pereyra, analizó el rendimiento del equipo en conferencia de prensa. Con mesura pero conforme con el momento del plantel, el DT remarcó que el objetivo es ir paso a paso y destacó el esfuerzo colectivo que sostiene al equipo en la parte alta.

“Vinimos con un objetivo claro y lo cumplimos”, expresó el Pata en conferencia de prensa. De todas maneras, también hizo una autocrítica sobre el desarrollo del complemento, en el que consideró que el equipo no mantuvo la misma intensidad que había mostrado durante la primera mitad. “La intención no era bajar el pie del acelerador. Creo que al segundo tiempo no entramos al cien por ciento”, reconoció.

Por otra parte, el técnico hizo especial hincapié en el compromiso de sus dirigidos y les atribuyó el mérito por el momento que atraviesa el Lobo. “Este momento es gracias a los jugadores. Ellos se brindan al máximo. Este equipo es un grupo que asimila el trabajo y siempre está predispuesto para lo que viene”, manifestó. En esa misma línea, agregó: “Están convencidos de lo que tienen que hacer”.

Pereyra también se mostró conforme con el resultado conseguido en Río Cuarto y destacó una de las características que busca consolidar en su equipo: la entrega. “Los jugadores no paran de correr y eso a la larga se valora”, sostuvo, resaltando el esfuerzo colectivo como uno de los pilares de esta etapa.

Además, el Pata puso en perspectiva el crecimiento del equipo al comparar el presente con lo que sucedía hace un año. “A esta altura del año pasado estábamos peleando el descenso. Hoy estamos en playoffs y vamos a volver a jugar una competencia internacional”, señaló. Una diferencia importante que refleja el camino recorrido por Gimnasia durante los últimos meses.

Con los objetivos principales ya alcanzados, el cuerpo técnico no quiere perder el foco en el cierre de la fase regular. El próximo compromiso será ante Belgrano, en la última fecha de la Zona B, y el DT dejó en claro que no piensa más allá de ese encuentro. “Ahora pensamos en Belgrano. Más allá de ese partido no pensamos en nada más. Primero vamos a descansar y luego preparar el partido con el Pirata”, explicó.

Por último, Pereyra tuvo palabras de reconocimiento para Ignacio Fernández, una de las figuras del equipo durante el campeonato. “Es el jugador más importante que tenemos. Viene haciendo un excelente campeonato, vino para eso”, concluyó el entrenador.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?