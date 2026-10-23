Ariel Pereyra habló en conferencia tras la victoria de Gimnasia: “El equipo nunca se da por vencido”

Después de la victoria por 2-0 frente a Sarmiento en el Bosque, Ariel Pereyra analizó en conferencia de prensa el rendimiento colectivo del equipo. Con elogios contundentes hacia la entrega de los futbolistas, el cuerpo técnico valoró la regularidad durante los noventa minutos, restó importancia a las exigencias físicas y dejó una marcada reflexión invocando el legado del recordado Carlos Timoteo Griguol.

“El equipo logró el resultado que vino a buscar, hoy fue un partido en el que no tuvimos vaivenes y logramos una victoria muy importante para los objetivos”, remarcó el DT sobre el desarrollo del juego en el Bosque.

En esa línea, el Pata profundizó sobre la identidad combativa que muestra el plantel fecha tras fecha: “El equipo corre, juega y se sacrifican mucho, lo que más se rescata es eso, el equipo nunca se da por vencido y va para adelante”.

Consultado sobre el desgaste físico propio de la competencia, Pereyra adoptó una postura pragmática y priorizó el compromiso inquebrantable del grupo. “Este grupo tiene una predisposición al trabajo inmensa. Son cosas que emocionan a un cuerpo técnico, los jugadores se entregan al 100% al grupo y los objetivos. Nosotros tratamos de llevarlos”, expresó.

Asimismo, al ser consultado sobre el parte médico y las lesiones dentro del plantel, el entrenador del Lobo fue categórico: “Las lesiones no me preocupan. Nosotros entrenamos al máximo que podemos, sino no podés jugar al máximo. Lo normal de un equipo de fútbol”.

Para cerrar, el técnico se refirió al excelente presente estadístico de Gimnasia que ya lleva ocho partidos sin conocer la derrota, eligiendo poner el foco en el mérito de los jugadores y en una enseñanza histórica del club. “A la racha de 8 partidos invicto le doy el valor que se merece. Es todo del grupo, nosotros sentimos orgullo por la entrega de estos jugadores. Como dijo el Viejo Griguol, siempre hay que hacer un gol más que el rival, y eso es lo que nos interesa”, sentenció.