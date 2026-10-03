Ariel Pereyra habló tras el agónico empate de Gimnasia en Mendoza: "Nos quedan cinco finales"

Tras el agónico empate 1-1 conseguido en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, el entrenador de Gimnasia, Ariel Pereyra, destacó el esfuerzo de sus dirigidos y valoró la respuesta futbolística y anímica del plantel en un escenario complejo. El DT del Lobo analizó el trámite del juego, resaltó el coraje para ir a buscar el partido sobre la hora y remarcó que el equipo se encamina con firmeza hacia el tramo final del certamen.

“El empate es justo. Jugamos un buen partido ante un duro rival. Somos un equipo directo. En el primer tiempo los dos equipos hicimos un desgaste grande, pero en el segundo fuimos mejores”, remarcó el técnico en conferencia de prensa.

Asimismo, enfatizó la mentalidad combativa del grupo para sobreponerse al gol tempranero del conjunto local: “Sentía que lo podíamos empatar. Sabíamos que íbamos a sufrir, pero cuando teníamos la pelota había que atacar y así conseguimos la igualdad”.

Más allá de la unidad sumada en la tabla, Pereyra puso el foco en las formas y la postura táctica exhibida por sus futbolistas en suelo mendocino. “Lo que más se valora es el rendimiento del equipo: jugamos de igual a igual contra el mejor equipo del torneo en una cancha difícil. Demostramos coraje para ir a buscarlo. Nos quedan cinco finales y de acá al final tenemos que seguir sumando”, dejó en claro.

Por último, al ser consultado sobre el desgaste físico y las variantes obligadas que debió meter durante el encuentro, el Pata respaldó a todo el plantel. “No me preocupan los lesionados porque los que entran saben lo que tienen que hacer. Estamos haciendo una buena campaña”, sentenció.