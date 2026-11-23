Luego de la clasificación de Gimnasia a los cuartos de final tras vencer a Newell's en un duelo de alto voltaje, Ariel Pereyra dialogó en conferencia de prensa y realizó un balance sobre el rendimiento del equipo, aunque valoró el temperamento para resolver un cruce complejo.

“Por momentos jugamos bien y por momentos fue duro; sabía que iba a ser un partido así. Newell's es un buen equipo, venía de clasificar y de levantar en los últimos encuentros. No jugamos de la mejor manera, pero en el final fuimos justos ganadores. Hicimos cuatro goles ante un rival al que le habían convertido 13 en todo el campeonato. Si jugás bien o mal, lo importante es ganar y pasar”, señaló el DT albiazul en el inicio.

Al referirse a las incidencias del encuentro, Pereyra confirmó estar al tanto de la tarjeta roja recibida por Castillo y reconoció los errores que derivaron en los penales para el conjunto rosarino. Sin embargo, resaltó la rebeldía del plantel tras el empate y resaltó: “Cometimos algunos errores que provocaron los penales, pero vi al equipo con la convicción de ir a buscarlo. Los autores de los goles, principalmente Nacho Fernández, Miramón y Melluso, chicos de la casa, están justamente para que Gimnasia supere partidos como este”.

“Todos los partidos de acá en adelante van a ser incluso más difíciles. Tendremos que estar con la cabeza fresca porque físicamente estamos todos iguales, pero la cabeza es la que manda hoy”, explicó. En esa misma línea, reveló cuál fue su mensaje al grupo antes del tiempo suplementario: “Les dije que por ir a buscarlo no íbamos a perder el partido, que teníamos que ajustar algunas cosas, ordenarnos e intentar jugar”.

Respecto a la situación de Jeremías Merlo en el tramo final del compromiso, aclaró: “Tiene algo en el hombro derecho que van a tener que evaluar. Estaba bastante dolorido; incluso lo quisimos sacar pero no quiso salir porque quedaba un minuto y medio o dos minutos”.

Por último, Pereyra evitó elegir preferencias sobre el rival que surgirá para la próxima ronda y pidió mesura ante la ilusión: “Mañana volvemos a entrenar y vamos a trabajar hasta que sepamos quién nos toca para preparar el partido. Quedan tres encuentros, pero primero tenemos que disputar el que viene. Están muy comprometidos y lo que me gusta de ellos es que piensan únicamente en el próximo compromiso”.