Arruabarrena contundente ante los reclamos

Luego del triunfo en el Superclásico, Rodolfo Arruabarrena no se anduvo con vueltas en conferencia de prensa y fue contundente al referirse a los múltiples cuestionamientos que llegaron desde la visita por las decisiones arbitrales. “Se habló demasiado durante la semana. Es complicado para los referís, vas a otra intensidad de lo normal, pero es el clásico. Cada uno juzgará, tirará agua para su molino. Hace 11 años que no jugaba un clásico y esta semana, en las declaraciones de los dos lados y del periodismo, fue igual que hace 11 años. No se mejora nada”, disparó.

En esa misma línea, añadió: “Nos enfocamos en lo nuestro, no hacemos caso a lo que digan, sea River o el periodismo. Hay que aislarnos y eso hablamos con los chicos. Es difícil porque hay familiares, está tu viejo, tu tía que te manda un video, y hay que enfocarnos en lo nuestro. No salimos a hablar y punto”.

Al analizar lo ocurrido dentro del campo de juego, el entrenador consideró que fue un encuentro exigente. “Ha sido un partido demasiado complicado. Desde el inicio se vio la intención. La expulsión nos llevó a tener más dominio, tratando de buscar el arco rival, como siempre”, explicó. Sobre el complemento, agregó: “Tuvimos nuestras situaciones y nos pusimos en ventaja. Fuimos merecedores”.

Por otro lado, Arruabarrena reveló los motivos de la salida de Facundo Herrera durante el entretiempo. “La salida de Facu fue porque teníamos a él, Di Lollo y Paredes con amarilla”, explicó. Incluso, aclaró que tenía otra alternativa en mente: “Si no le sacaban amarilla, lo sacaba a Di Lollo. Por la expulsión de ellos y por cómo estaba el partido”.

En cuanto al estado físico del plantel, transmitió tranquilidad: “Terminaron todos bien, algunos más cansados”. También se refirió a Paredes, quien dejó el campo de juego sobre el final: “Me hizo señas y salió. Estaba bien, pero muy cansado”, concluyó el entrenador en la conferencia de prensa.