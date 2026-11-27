Boca sigue dulce en esta última parte de la temporada. Despachó a Independiente Rivadavia mostrando un fútbol de alto vuelo y volvió a dar muestras de una voracidad insaciable, en esa lucha por ganar todo lo que tiene por delante.

El triunfo sobre los mendocinos es un paso más de este equipo de Rodolfo Arruabarrena, quien logró un hito histórico: igualó el récord de Carlos Bianchi en mata mata.

Con la victoria del miércoles por la noche, el Vasco ganó 20 de los 23 cruces eliminatorios que afrontó como entrenador del Xeneize (solo perdió tres), una efectivdad del 87%.

El Virrey, en tanto, alcanzó la misma cantidad de triunfos, pero en 28 definiciones (perdió ocho), en una época en la que los torneos locales no contaban con playoffs y la Copa Argentina (al menos en sus dos primeros ciclos) aún no había sido reinstaurada.

Desde su regreso a mitad de año, Arruabarrena ganó prácticamente todo lo que jugó. Campeón de la tabla anual y de la Copa Sudamericana, se encuentra en la final de la Copa Argentina y está en cuartos del final del actual Clausura.

Para llegar a este escenario idílico, el técnico ganó 10 mano a mano consecutivos. El último antes de irse había dejado una huella: la dura derrota 4-0 ante San Lorenzo, por la Supercopa Argentina a inicios de 2016.

El calendario actual le abre la puerta al Vasco para que siga estirando su estadística. El domingo juega ante Gimnasia, y el miércoles 2 de diciembre disputará la final de la Copa Argentina.