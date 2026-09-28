Arruabarrena: “Miro al banco y tengo con que cambiar los partidos”

Todavía con las pulsaciones altas por la agónica clasificación a semifinales de la Copa Argentina, pero con su rostro y tono de su voz transmitiendo serenidad como de costumbre, Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa en el Gigante de Arroyito, donde abordó lo que fue la remontada de su equipo, la aparición goleadora por triplicado de Enner Valencia y otros temas en un extenso contacto con el periodismo.

Para comenzar, el Vasco analizó lo que fue el choque entre la Academia y el Xeneize y expresó: “Fue un típico partido de cuartos de final de Copa, dos equipos que fueron a buscar con diferentes formas. Tratamos de tener el protagonismo, incluso cuando nos convirtieron. Fuimos sin tantas ideas, llegábamos al área y no teníamos esa claridad. La pelota parada es algo a lo que tenemos que seguir insistiendo y mejorar, pero fuimos, mal o bien vamos a buscar. Los chicos que entraron lo hicieron bien, y después del descuento fue todo nuestro. Tratamos de buscar por banda y centrar con los dos 9, los goles fueron parecidos. Enner tiene muy buen juego aéreo y tuvo mucha efectividad”.

A su vez, al ser consultado por lo que le dijo a sus dirigidos en el vestuario en el entretiempo, el lateral campeón como futbolista de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental, confesó: “La charla del entretiempo fue tratar de no volvernos locos, de buscar por los costados, no hacer fouls tontos que nos podrían provocar juego aéreo. Y después del descuento, vi que el equipo iba, la gente te lleva y Racing trató de defender ese 2-1 que nos dio más espacios. Debíamos tener cuidado, pero hay una cuota de suerte y valentía. Felicito a mis jugadores por eso”.

En la continuidad de su contacto con el periodismo presente en Rosario, el DT azul y oro abordó también el aspecto actitudinal de sus dirigidos para lograr dar vuelta la historia e imponerse para poder sacar pasaje a semifinales y opinó: “La personalidad y no bajar los brazos son clave. Se ve en el campo. Íbamos 0-2, no me gustaba, pero estaba convencido de que íbamos a tener opciones. Mal o bien vamos a buscar. Hay momentos en los que agachamos la cabeza como los caballos y vamos. Y otros en los que somos más inteligentes y tenemos esos circuitos de pases y asociaciones por banda. Después del primer gol, tuvimos esa paciencia”.

En relación al héroe en la tarde rosarina, Enner Valencia, el director técnico de 51 años valoró lo hecho por su delantero y dijo: Enner se hace querer, lleva poco tiempo. El otro día le tocó quedar afuera y se entrenó, es muy profesional, tiene una historia impresionante y mucha humildad. Contento con él y todo el grupo. A todos le llegan lo de las redes, no son extraterrestres, pero son muy profesionales”.

Vojvoda se fue sin hablar y su futuro es un misterio

El entrenador de Racing, tras la agónica derrota de su equipo y desde hace varios partidos en la cuerda floja, Juan Pablo Vojvoda no habló en conferencia de prensa y se retiró del Gigante de Arroyito sin hacer declaraciones, pese a los rumores, el DT no presentó la renuncia a su cargo y las próximas horas asoman como claves para ver si seguirá al frente de la Academia.

“Si los jugadores no entran convencidos es difícil dar vuelta un resultado”