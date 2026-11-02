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Arsenal derrotó a Liverpool como visitante y es el único líder de la Premier League

X (@Arsenal)

Por Redacción

Con un tempranero gol del alemán Kai Havertz, Arsenal derrotó 1-0 a Liverpool en Anfield para ser el único puntero de la Premier League con 24 unidades, tres por encima de Manchester City. El partido tuvo mucho ritmo pero Liverpool no po llegar al empate. En el equipo perdedor fue titular Alexis Mac Allister., quien desperdició un par de situaciones para igualar el pleito.

Hoy completarán la novena fecha Newcastle-Everton. El partido se jugará desde las 17.00 de nuestro país. en St James Park.

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