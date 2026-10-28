Arsenal, eliminado de la Copa de la Liga por Fletwood Town

Arsenal quedó eliminado de la Carabao Cup tras caer por 5-3 en la definición por penales frente a Fleetwood Town de la cuarta división de Inglaterra, luego de igualar 1 a 1. El encuentro por los octavos de final tuvo lugar en el Highbury Stadium de Lancanshire.

El local se adelantó en el marcador gracias al gol de Aaron Loupalo-Bi en la primera parte y Viktor Gyökeres igualó en el inicio de la segunda etapa.

Fleetwood aguantó la embestida del Arsenal como pudo y llevó el partido a la definición por penales, donde se impuso por 5 a 3 luego de que el brasileño Bruno Ghimaraes erre su tiro en el cuarto penal. Tras el último gol desde los 12 pasos, convertido por Conor Haughey, se desató la locura en Lancanshire y los hinchas invadieron la cancha para festejar la gran hazaña.