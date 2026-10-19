Arsenal venció a Nottinhgham Forrest y es el único escolta en la Premier

Arsenal venció ajustadamente por 1-0 a Nottingham Forest como visitante y se mantuvo como único escolta, a tres puntos del líder Manchester City. El tanto del triunfo lo marcó Noni Madueke a los 35 minutos del complemento. Por su parte, Brighton goleó 5-0 a Crystal Palace con goles de Jaydee Canvot (en contra), Diego Gómez, Yasin Ayari, Charalampos Kostoulas y Jack Hinshelwood; Bournemouth se impuso por 2-0 ante Sunderland (Marcus Tavernier y Evanilson) mientras que Leeds y Manchester United igualaron 1 a 1.

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