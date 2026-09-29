Arzamendia, convocado para jugar en Reserva

La Reserva de Estudiantes volverá a tener acción esta tarde, cuando a partir de las 15 enfrente en City Bell a Defensa y Justicia, en el marco de la undécima fecha del Torneo Proyección que organiza la AFA.

El dato saliente es que fue convocado por el cuerpo técnico encabezado por Jonathan Schunke para participar del encuentro, el lateral paraguayo Santiago Arzamendia, tras casi diez meses deparate por una grave lesión.

Sin dudas que significa dar un paso fundamental dentro de una rehabilitación extensa que tuvo que aforntar el defensor.

Arzamendia sufrió la lesión el 13 de diciembre de 2025, durante la final del Torneo Clausura frente a Racing. Una semanas después pasó por el quirófano: la intervención sobre su rodilla derecha incluyó el ligamento cruzado, el ligamento lateral interno y una sutura del menisco interno.

Desde entonces comenzó un largo recorrido para recuperar movilidad, fuerza y confianza.

A fines de junio pasado ya había dado una señal importante durante la pretemporada que el plantel de Estudiantes realizó en Uruguay, cuando volvió a realizar ejercicios con pelota y comenzó a trabajar nuevamente sobre el campo.

Ahora, llegará la prueba más importante hasta el momento para el jugador guaraní: volver a estar dentro de una lista para competir de manera oficial.

La Reserva del Pincha, que viene de perder el clásico ante Gimnasia, aparece en el séptimo lugar con 17 puntos, a seis de Independiente, qye lidera las posiciones del Grupo B.

Los convocados por Jonathan Schunke son: Arqueros: Tiziano Van der Tuin y Martino Botti.

Defensores: Benjamín Crivaro, Faustino Messina, Máximo Desábato, Nicolás Spaltro, Juan Gaggiano, Jorge Georgieff y Santiago Arzamendia.

Volantes: Agustín Traina, Ciro Spalletta, Thiago González, Axel Atúm, Leandro Alcaraz y Agustín Ipoutcha.

Delanteros: Francisco Silveti, Benjamín Sagües Barreiro, Thiago Serrano, Emanuel Fernández Soler y Franco Basualdo.