Aseguran que Simeone posee un verdadero imperio inmobiliario en Madrid

El director técnico argentino Diego Simeone, uno de los entrenadores mejor remunerados del fútbol europeo, con ingresos que superaban los 20 millones de euros anuales antes de una rebaja salarial, ha diversificado su fortuna apostando fuertemente por el mercado inmobiliario español.

Según la investigación revelada por el programa periodístico español "Equipo de Investigación", conducido por la periodista Glòria Serra, el entrenador y su pareja, la ex modelo y presentadora Carla Pereyra, quien se encuentra al frente de las operaciones comerciales, conforman un perfil de multipropietarios con una cartera que supera los 180 pisos y un patrimonio tasado en cerca de 40 millones de euros.

La expansión patrimonial de la pareja fuera de las canchas gira en torno a Carpersim SL, la sociedad constituida por ambos para dedicarse a la promoción, gestión y compraventa de inmuebles.

De acuerdo a la información brindada, el volumen económico vinculado a esta empresa ronda los 39,7 millones de euros. Dicha cifra se encuentra distribuida en 180 departamentos y siete edificios situados en zonas exclusivas de Madrid, con especial protagonismo en los barrios de Salamanca y Chamberí.

Lejos de apostar por la adquisición de viviendas de forma individual, la estrategia de la pareja se inclina por la compra de edificios enteros. Un modelo de inversión que se amplió en 2024 con la creación de una segunda sociedad, Tres Cantos 1415, mediante la cual adquirieron un terreno de casi una hectárea en la zona norte madrileña destinado al desarrollo de nuevas promociones, entre las que destacan residencias universitarias.

Durante el programa periodístico, el periodista Antonio Maestre analizó la dinámica financiera que facilita este tipo de operaciones a gran escala: "Cuando tienes dinero es mucho más fácil comprar paquetes enteros. Compras diez y te hacen una oferta para los que valen 200.000 euros te salgan a 50.000 euros y esa rueda va creciendo".