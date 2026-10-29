La Conmebol dio a conocer de manera oficial la edición especial de “Cumbre”, la pelota que se usará en la final de la Copa Libertadores. El balón rodará en el pasto del Estadio Centenario de Montevideo el próximo sábado 28 de noviembre, cuando se enfrenten Estudiantes y Palmeiras.

Esta versión exclusiva de la pelota fue desarrollada especialmente para el duelo decisivo. Presenta una base blanca atravesada por vistosas franjas en negro y dorado que forman curvas envolventes alrededor del icónico PUMA Cat. El uso del dorado rinde tributo directo al trofeo del certamen continental, mientras que el nombre Cumbre simboliza la cima del fútbol sudamericano a la que ambos equipos aspiran llegar.

El balón cuenta con la máxima certificación FIFA Quality Pro y mantiene los estándares tecnológicos utilizados durante toda la competencia continental. Está fabricado con 12 paneles termosellados de alta frecuencia que garantizan un reparto equitativo del peso, menor absorción de agua y mayor durabilidad de la forma.

A su vez, cuenta con costuras más anchas y una textura exterior 3D orientadas a lograr un vuelo más estable y un control preciso en el remate. Finalmente, incorpora una innovadora espuma POE para ofrecer un toque firme y consistente, sumado a una cámara de goma reforzada con válvula PUMA Air Lock que asegura la retención de aire a lo largo de todo el partido.

En la definición de esta edición se rememorará un capitulo glorioso en la historia del fútbol sudamericano. El Pincha y Palmeiras ya se midieron en la final de la Copa Libertadores 1968, una dramática serie que necesitó un partido de desempate disputado, precisamente, en el Estadio Centenario. Casi seis décadas después, el emblemático escenario charrúa volverá a ser el punto de encuentro entre el León y el Verdão.