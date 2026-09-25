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Así es la camiseta que usará Messi en su despedida del Seleccionado nacional

Será en el partido ante Benín, el 6 de octubre

Por Redacción

El capitán del Seleccionado nacional Lionel Messi tendrá su partido despedida con la selección, el próximo 6 de octubre ante Benín, y ya se reveló cómo será la camiseta especial que utilizará en dicho encuentro.

Messi había realizado un posteo en los últimos días donde se veía cómo era la parte trasera de la camiseta, pero hoy se reveló cómo es en su totalidad.

La misma cuenta con una sombra del sol de gran tamaño en la parte delantera, sólo tres franjas verticales (dos celestes y una blanca) y el logo de Messi en lugar del de la marca que viste a la selección, que es Adidas.

Messi solo participará del último de los tres amistosos que tendrá Argentina en la presente fecha FIFA, el 6 de octubre contra Benín en el Monumental. Previamente, la conjunto albiceleste se enfrentará el 30 deseptiembre con Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes y tres días después se medirá con Burkina Faso, en la cancha de River.

Messi anunció su retiro del Seleccionado nacional con una emotiva carta el pasado 31 de agosto, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026, después de haber brillado con ocho goles y cuatro asistencias para meter a la Argentina en el partido decisivo, lo que además le permitió estar entre los nominados a ganar el Balón de Oro.

Messi tendría planeado incorporarse a los entrenamientos de la selección recién en los primeros días de octubre.

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