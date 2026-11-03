Así se juega la última fecha del Torneo Clausura: día y hora confirmados para los partidos de Gimnasia y Estudiantes

Se conoció en la medianoche del lunes cómo se disputará la última fecha del Torneo Clausura, donde muchos equipos definen clasificaciones, ya sea a los playoffs como a las copas internacionales y descensos. De esta forma, quedó confirmado el cronograma de partidos por parte de la organización de la competencia de AFA.

En lo que respecta a Gimnasia y Estudiantes, el Lobo jugará este jueves a las 19:15 frente a Belgrano en el Bosque, mientras que el Pincha visitará a Talleres el sábado desde las 15. De esta forma, la 16ta fecha del Torneo Clausura quedó definida así:

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River (Zona B)

19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B)

* Ambos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE)

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) (por solicitud de la seguridad de CABA)

19.00 San Lorenzo – Platense (Zona A)

19.00 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Unión – Vélez (Zona A)

* Los tres encuentros a las 19, en solapamiento de la Zona A debido a la definición de acceso a los playoffs.

22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B)

22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B)

* Estos dos partidos fueron programados en este día y horarios a pedido de los organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide).

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal)

15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A)

* Ambos partidos se jugarán a las 15.00 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B)

17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A)

* Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).

Domingo 8 de noviembre

17.00 Central Córdoba – Lanús (Zona A)

19.30 Instituto – Newell’s (Zona A)

* Ambos por estar fuera de los operativos de seguridad por la visita papal y por no tener que definir clasificación alguna a los playoffs.

La organización de la Liga Profesional

Desde la Liga Profesional informaron que "dada la excepcionalidad de dos eventos que convergen en los mismos días y horas, como son la visita del Papa León XIV y la definición de los accesos a los playoffs y el ganador de la tabla anual de nuestro fútbol, los organismos de seguridad (con sus habituales parámetros de profesionalismo y previsibilidad) han propuesto los días y horarios más convenientes para nueve de los 15 partidos que se disputarán en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires en esta definitoria fecha 16 del Torneo Clausura".

Agregó que la Liga Profesional de Fútbol "también tuvo que utilizar parámetros de prioridad para el armado de la programación, dadas las clasificaciones que están en juego". A saber:

1) Ante todo se priorizó la disputa de los partidos que involucran a los aspirantes a ganar la tabla anual. Esto incluye el solapamiento de estos encuentros.

2) Solapar los encuentros de los partidos que involucran a los equipos que pueden acceder a los playoffs del Torneo Clausura (siempre teniendo en cuenta la subordinación a la seguridad diseñada por la visita papal y a los partidos de la tabla anual).

3) El resto de los partidos que no involucran a equipos que no encuadran en los puntos 1 y 2.