Así será la venta de entradas para la Libertadores

Más allá del duelo del jueves por Copa Argentina y lo que será la continuidad del Torneo Clausura, el hincha albirrojo piensa en lo que será el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores en UNO, instancia que el Pincha volverá a disputar tras 17 años y por primera vez desde la reinaguración de 1 y 57.

Ante tanta expectativa, desde Estudiantes ya comunicaron la modalidad de venta para el enfrentamiento con la escuadra de Río de Janeiro del jueves 15 de octubre.

En primera instancia, el martes 6 y miércoles 7 de octubre, la venta será únicamente para abonados de “Mi lugar” de los sectores Experiencia Campo, VIP Calle 1 y Premium 115 (a excepción del sector G). Aquellos abonados que no realicen su compra durante estos dos días deberán aguardar hasta el 10 de octubre para volver a poder acceder a la venta, siempre y cuando queden localidades disponibles. Los abonados mantendrán prioridad durante las primeras jornadas de venta. Sin embargo, debido a la nueva configuración del estadio para este encuentro, en algunos casos esa prioridad no implicará necesariamente la posibilidad de conservar la ubicación habitual.

El jueves 8 será la venta exclusiva para abonados del sector G Premium. En una primera instancia, podrán adquirir cualquiera de las ubicaciones Premium disponibles, hasta completar la capacidad de esos sectores. Una vez agotadas, podrán optar por ubicaciones disponibles de Abono Familia o VIP.

Al día siguiente, será el turno para los abonados de los sectores Abono Familia 55 y 115, que se llevará adelante mediante un sistema de ranking escalonado. De 8:00 a 11:00 hs tendrán la posibilidad los abonados de dichas plateas que posean 1000 puntos. La ventana contigua (11:00 a 15:00 hs) será para aquellos que sumen 400 puntos o más. Por último, de 15:00 a 20:00 hs, tendrán la oportunidad todos los abonados de Abono Familia de 55 y 115. Por otra parte, una vez agotadas las ubicaciones correspondientes a estos sectores, los abonados podrán adquirir cualquiera de las restantes ubicaciones disponible (Plateas o Populares).

Serán nueve días de venta y más cerca de la fecha se darán a conocer los valores de las entradas

Por último, el sábado 10 de octubre, comenzará la venta de populares mediante ranking y la venta de plateas para socios, en este último caso sin ranking. A partir de esta instancia también podrán volver a comprar aquellos abonados habilitados en las jornadas anteriores que no hubieran adquirido su localidad. El expendio continuará hasta el miércoles 14 de octubre, sujeto a disponibilidad.

Así, el público pincharrata comienza a palpitar una nueva noche copera, que finalmente tras las gestiones hechas lo tendrán siendo local en UNO para recibir por tercera vez a Flamengo, en un estadio albirrojo que lucirá con modificaciones en las ubicaciones de los hinchas locales y visitantes, algo que obligó también a variar la modalidad de venta que por lo general lleva adelante el Pincha.