Atención Estudiantes: Flamengo sufrió otra baja de peso y llega diezmado a UNO

A tres días de las semifinales, Flamengo volvió a sufrir una baja de peso que podrá disputar la serie contra Estudiantes por Copa Libertadores. Danilo deberá ser operado por una doble fractura en la mandíbula que le llevará varios meses de recuperación.

El defensor de 35 años entró desde el banco de suplentes para jugar el último minuto de la victoria ante Fluminense por 1-0 en el clásico carioca disputado el domingo y protagonizó un duro choque con el arquero Fábio. Los médicos del Mengao estiman que la recuperación le demandará entre seis y ocho semanas.

La baja de Danilo se suma a Giorgian De Arrascaeta, Ayrton Lucas y Jorginho que tampoco estarán presentes en el duelo que se jugará este jueves en UNO.

El futbolista uruguayo sufrió una fractura en la muñeca izquierda durante un amistoso que disputó con la selección de Uruguay ante Corea del Sur a principios de este mes. El mediocampista tiene por delante varias semanas de recuperación para poder sumarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

Por su parte, Ayrton Lucas sufrió una distensión de grado 2 en el isquiotibial derecho hace más de dos semanas. Cabe destacar que el lateral izquierdo había sido titular en once partidos consecutivos antes de sufrir este inconveniente físico.

En cambio, Jorginho no estará disponible, pero no por una lesión muscular. El jugador italiano fue expulsado durante el encuentro de vuelta ante Independiente del Valle por lo que debe cumplir una fecha de suspensión. Por lo tanto, recién podrá ser tenido para el partido que se disputará en el Maracaná la próxima semana.

Mañana llega la delegación desde Río de Janeiro

La comitiva del Flamengo arribará este martes por la tarde al país para prepararse de cara al duelo contra el Pincha. Al igual que el año pasado, los brasileños de hospedarán en el Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort, ubicado sobre la Ruta 2 (KM 32.5) en la localidad de Guillermo Hudson.

Además, el plantel entrenará el martes y el miércoles en el predio de Defensa y Justicia en Florencio Varela. Luego del partido, regresan inmediatamente a Río de Janeiro dado que el domingo el Mengao tiene un duelo crucial ante Bahía por el Brasileirao.