Atención Pinchas: así será la venta de entradas para el partido ante Flamengo en el Maracaná

Este viernes quedó oficialmente habilitada la venta de entradas para los hinchas de Estudiantes que viajen a Río de Janeiro para alentar al equipo frente a Flamengo. Los tickets para la semifinales de la Copa Libertadores en el mítico Maracaná se comercializan a través de la plataforma oficial y cuentan con un requisito tecnológico indispensable para el ingreso: el registro biométrico facial obligatorio.

Las localidades destinadas a los hinchas del Pincha estarán ubicadas en el Sector Sul Nível 2 (Bloque B) del Maracaná. El valor oficial establecido para el expendio visitante es de R$ 440, lo que equivale a unos 86 dólares o aproximadamente 138.000 pesos argentinos al tipo de cambio de referencia.

Sin embargo, los simpatizantes que adquieran sus tickets desde la Argentina deberán contemplar un costo adicional: a la tarifa base se le suman alrededor de $40.000 extra por entrada en concepto de impuestos y percepciones financieras, elevando el costo final por ticket a una cifra cercana a los 178.000 pesos argentinos.

Un punto central informado por la organización es la implementación del sistema de identificación y acceso mediante biometría facial, el cual será de carácter estrictamente obligatorio para todos los sectores habilitados.

Las entradas deben adquirirse a través del sitio web oficial habilitado para los hinchas de Estudiantes: https://visitante.futebolcard.com/

Cabe señalar que, al momento del inscribirse en la plataforma, los compradores deberán registrarse biométricamente escaneando su rostro. Aquellos hinchas que no completen este paso no podrán validar el ingreso en los molinetes del Maracaná.