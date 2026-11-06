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Atención Pinchas: así será la venta de entradas para la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia

La compra de localidades arrancará este lunes a las 13 a través de Deportick y el DNI como único requisito de ingreso

Por Redacción

En las últimas horas, quedó oficialmente habilitada la venta de entradas para los hinchas de Estudiantes que viajen a Córdoba para el partido ante Independiente Rivadavia que se disputará el jueves 12 a las 20. Los tickets para la Supercopa Argentina se comercializan a través de Deportick a partir del lunes 9 a las 13.

Cada usuario registrado en el sistema podrá comprar un máximo de cuatro entradas por transacción. Cabe destacar que al momento de concretar la operación será requisito obligatorio consignar los datos personales completos (nombre, apellido y número de DNI) de cada uno de los asistentes.

En ese sentido, el precio de las populares será de $80.000, mientras que para los menores de 11 años costará $65.000. Por su parte, la Platea Alta tendrá el costo de $100.000 mientras que la Baja valdrá $140.000.

Desde la organización recordaron una medida clave para el acceso al estadio de Belgrano de Córdoba: el ingreso a la cancha se realizará exclusivamente con la presentación del DNI físico cargado en el sistema al momento de la compra, sin necesidad de retirar tickets de papel.

A diferencia de lo que sucede por Copa Libertadores, no habrá venta escalonada para los hinchas de Estudiantes que pretendan viajar a Córdoba. Asimismo, los no socios podrán comprar el próximo lunes desde las 13, ya que tampoco habrá prioridad para las personas que abonen la cuota social de manera mensual.

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