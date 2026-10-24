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Atención Pinchas: el comunicado oficial de Estudiantes por la venta de entradas para la final en Montevideo

Por Redacción

En medio de la expectativa de los hinchas de Estudiantes tras la histórica clasificación a la final de la Copa Libertadores, el club emitió un comunicado oficial dirigido a sus socios a fin de llevar tranquilidad y evitar estafas respecto a las entradas para el encuentro decisivo del próximo 28 de noviembre en Montevideo.

Ante la proliferación de ofertas engañosas y la ansiedad por asegurar un lugar en el Estadio Centenario, la comisión directiva del Pincha solicitó cautela y orden a su masa social.

Desde la institución remarcaron la importancia de aguardar la información formal antes de realizar cualquier tipo de reserva o compra de tickets a través de intermediarios no autorizados. “El Club Estudiantes de La Plata solicita a sus socios, socias e hinchas aguardar la comunicación oficial de nuestra institución respecto de la venta de entradas para la final de la Copa CONMEBOL Libertadores del próximo 28 de noviembre, en Montevideo”, señalaron.

En ese sentido, explicaron también que “se informará oportunamente las fechas, modalidad de venta, plataforma y valores correspondientes a través de sus canales oficiales”. De esta forma, Estudiantes dejó en claro que el proceso para comprar las entradas será informado con la debida anticipación para toda los hinchas del Pincha.

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