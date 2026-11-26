Estudiantes difundió el mapa oficial de la organización de micros para el operativo vinculado a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, estableciendo sectores numerados del 1 al 57 en las inmediaciones del estadio del Bosque y el lago con accesos diferenciados según el corredor de ingreso.

Para quienes viajan hacia Montevideo, los pasajeros deberán presentarse a las 5 para realizar el check-in, mientras que la partida de los micros rumbo a la capital uruguaya está prevista para las 7.

El esquema gráfico delimita seis zonas identificadas con letras (de la A a la F) y asigna vías específicas de circulación y estacionamiento sobre Avenida 1, Calle 57, Calle Cuccolo, Calle 115 y Avenida Iraola, además de marcar puntos de control en el sector del lago y el bosque.

Sobre Avenida 1 se concentran los primeros tramos numerados: el Sector A abarca los micros del 1 al 8 en el sector cercano a calle 55, y el Sector B reúne las unidades del 9 al 18 hacia el cruce con calle 57.

En tanto, sobre Calle 57 —en el lateral próximo a calle 115— se ubica el Sector C, asignado a los micros del 19 al 31.

El resto de la caravana se distribuye sobre Calle Cuccolo y las inmediaciones del lago del Bosque: el Sector D corresponde a los micros del 32 al 41, el Sector E agrupa a los vehículos del 42 al 49 sobre calle Cuccolo, y el Sector F concentra las unidades del 50 al 57 en el tramo norte cercano a Avenida Iraola.