Algunos hinchas de Estudiantes tendrán la posibilidad este martes, quizás la última, de conseguir una entrada para estar en la final de la Copa Conmebol Libertadores, que se jugará el próximo 28 de noviembre ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo.

Según se informó, se trata de una nueva tanda de 1.000 plateas (categoría 2), que tienen un valor de U$S250, pero que será exclusiva para clientes del banco Provincia que posean tarjeta de crédito Mastercard. Seguramente este remanente se agotará en apenas minutos, como viene ocurriendo cuando se abren las nuevas ventanas, y generan la bronca de los albirrojos.

El expendio se realizará mediante el sitio Eleven Tickets y comenzará a las 14. En la opciones de ingreso, en este caso, aparece la opción de clientes "Mastercard".