Con gol de Francisco Romero, Atlanta dio un paso importante hacia las semifinales de la Primera Nacional al derrotar como visitante a Ciudad de Bolívar en el partido de ida de los cuartos de final del certamen.

El equipo dirigido por Cristian Pellerano hizo lo más difícil, ya que logró una victoria como visitante en el primer partido y -por tener ventaja deportiva- hasta una derrota por la mínima diferencia como local en el estadio León Kolbowski lo meterá en las semifinales de los playoffs rumbo al segundo ascenso a la Liga Profesional.

Un partido parejo en la primera parte se quebró a los 24 minutos cuando Franco Cáceres probó de tiro libre, Agustín Rufinetti dio rebote y Francisco Romero aprovechó para empujar la pelota a la red para poner el 1-0.

En la segunda etapa, Ciudad de Bolívar buscó el empate por todos los medios, probó mucho desde media distancia y exigió en varias oportunidades a Francisco Rago, cuyas manos fueron un reaseguro para la victoria del Bohemio, que incluso pudo aumentar con un remate de Rodrigo Moreira que Rufinetti desvió con una gran atajada. Y Federico Castro desperdició otras dos chances para liquidar la serie en los primeros 90 minutos.

No hubo tiempo para más. De esta manera, Atlanta sumó un gran triunfo y dio un paso importantísimo rumbo a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

Con menos énfasis en el festejo, Deportivo Morón sacó un resultado positivo en su visita a Santa Fe, ya que igualó 0 a 0 con Colón y todo se definirá el próximo viernes a las 21, en el Nuevo Francisco Urbano, con ventaja deportiva para el Galo.

El Sabalero comenzó el juego con intensidad, pero Santiago Kubiszyn tuvo de cabeza la primera clara para Morón. En la contra, Julián Marcioni remató de media distancia por encima del travesaño. Con el paso de los minutos, Ignacio Lago fue el delantero más peligroso para el local, incluso con una salvada sobre la línea de Mariano Bíttolo que ahogó el grito santafesino. El 0 a 0 dejó preocupados a los hinchas de Colón ante la chance de otro año en el ascenso.

Hoy a las 21.00, Tristán Suárez irá por su segunda chance de ascenso cuando comience su derrotero como visitante de Gimnasia y Tiro, en Salta.

Armenio, Arsenal, Talleres y Camioneros luchan por el segundo acenso en la B Metro

Arsenal derrotó 3-2 a Comunicaciones, repitió el resultado del partido de ida y clasificó a las semifinales del Reducido de la B Metro, donde enfrentará a Deportivo Armenio, que igualó 0-0 con Sportivo Italiano pero pasó de fase gracias al triunfo 1-0 en el partido de ida.

Por otro lado, Deportivo Camioneros goleó 4-0 a Villa Dálmine y no dejó dudas, ya que también se había impuesto 1-0 en el juego de ida. El club de los Moyano enfrentará a Talleres de Remedios de Escalada (ya sin Lucas Licht como DT) que le ganó 1-0 a Real Pilar y se impuso en los penales 4-3, ya que había perdido en la ida 2-1.