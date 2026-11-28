Atlanta no tuvo una buena noche en Villa Crespo, pero consiguió el objetivo y se clasificó a las semifinales de la Primera Nacional. Después de caer ayer ante Ciudad de Bolívar por el golazo de Alex Díaz en el primer tiempo, el Bohemio tampoco encontró respuestas futbolísticas en el complemento y terminó dependiendo de su arquero y de la ventaja que había conseguido en la ida (ganó 1-1: global 1-1) más la ventaja deportiva por haber finalizado mejor ubicado en la tabla de posiciones. De esta forma, Atlanta jugará en semifinales por el segundo ascenso con el ganador de Tristán Suárez y Gimnasia (S), que jugaban al cierre de esta edición.

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