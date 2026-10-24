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Ganó 1-0

Atlético sorprendió a Tigre en Victoria

Por Redacción

Atlético Tucumán, en su afán de sumar puntos para tener un fin al de temporada más digno, sorprendió y derrotó anoche a Tigre por 1-0, partido que se llevó a cabo en el estadio José Dellagiovanna.

El único gol en Victoria fue convertido por el delantero Ramiro Ruíz Rodríguez, a los 27 minutos de la parte complementaria.

Con este triunfo, el Decano zafó definitivamente del descenso, y aún mantiene una mínima chance de poder clasificar a los Playoffs.

A dos fechas del cierre de la fase regular, el cuadro tucumano quedó a dos unidades de Barracas, Huracán e Independiente Rivadavia, y su suerte va a depender de los resultados que obtengan justamente estos rivales.

Mientras que Tigre quedó muy lejos en las dos tablas, y en estas dos jornadas que le quedan al Clausura peleará por terminar lo más arriba posible. Había comenzado la temporada con grandes chances, pero sus rendimiento decayeron y lo dejaron afuera de los objetivos que se había propuesto.

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