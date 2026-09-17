Atlético Tucumán eliminó por penales a la Lepra mendociona y avanzó en la Copa Argentina 2026

Atlético Tucumán, de la mano de Julio César Falcioni, derrotó anoche 3-2 por penales a Independiente Rivadavia, en el estadio Eduardo Gallardón (propiedad del club Los Andes) y avanzó a la siguiente ronda de la Copa Argentina.

El Decano perdía con el gol desde los doce pasos del paraguayo Arce pero lo empató en la última jugada del encuentro gracias a Alexis Canelo, que estampó el 1-1. En los penales, el Decano fue más efectivo. En la próxima instancia, enfrentará al ganador de Estudiantes-Platense.