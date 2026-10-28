Atlético Tucumán y Platense por un lugar en la final

Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán este miércoles para definir al primer clasificado a la gran final de la Copa Argentina y el ganador aguardará por el vencedor del partido que jugarán Boca y Banfield, el 14 de noviembre en Mendoza.

El encuentro, que está programado para las 19.00, se llevará a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta y se podrá ver a través de TyC Sports.

Atlético Tucumán llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que en los cuartos de final eliminó por penales al último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, luego de un durísimo encuentro en el que consiguió la igualdad de manera agónica. Previamente, el equipo dirigido por Julio César Falcioni derrotó a Sportivo Barracas (2-1), Talleres de Córdoba (3-0) e Independiente (4-0).

De esta manera, el conjunto tucumano, que quiere volver a ser protagonista en el fútbol argentino, buscará disputar la final de la Copa Argentina por primera vez desde la edición 2017.

En Atlético, Juan Infante reemplazará al lesionado Ignacio Galván, pero -al margen de esa variante obligada- el entrenador mantendrá la base que viene jugando, con Renzo Tesuri ganándole la pulseada a Ramiro Ruíz Rodríguez y Leandro Díaz como único punta en el esquema 4-1-4-1.

Del otro lado estará Platense, que en los últimos años se acostumbró a pelear por cosas importantes. Su primer golpe llegó en el 2025, cuando dio la gran sorpresa y se consagró campeón del Torneo Apertura eliminando de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, para finalmente ganarle a Huracán en la final.

En este 2026, el elenco de Vicente López alcanzó los cuartos de final en la Copa Libertadores, donde cayó en una muy apretada serie frente al Fluminense de Brasil, por lo que este es un año inolvidable para sus hinchas. En su camino hacia las semifinales de la presente Copa Argentina, Platense eliminó a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto de Córdoba y Estudiantes de La Plata.

El Calamar de Martín Palermo cuidó jugadores en la victoria sobre Gimnasia en Mendoza, por lo que se perfilan como titulares en Salta tanto Guido Mainero como el centrodelantero Bruno Sepúlveda. Los que saldrán de la formación inicial serán -en principio- Juan Carlos Gauto y Gonzalo Lencina.