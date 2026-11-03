Atlético y Bayern, un partido para alquilar balcones

La realizaciónde la nueva jornada de la Champions League contempla para esta tarde un partido que promete ser atractivo por dónde se lo mire. Atlético de Madrid, conducido por el Cholo Simeone, y que cuenta con la presdencia de Julián Álvarez, recibe desde las 17 (hora de nuestro país) al Bayern Munich por la cuarta fecha de la Orejona.

Tanto el Colchonero como los Bávaros perdieron puntos en las fechas pasadas y necesitan sumar de a tres para acercarse a la parte alta de la tabla.

El Atlético de Madrid transita un gran momento tanto a nivel doméstico como internacional.

El conjunto dirigido por el argentino Diego Simeone se encuentra prendido en la parte alta de LaLiga (aparece segundo, a solo dos unidades del Barcelona) y buscará hacer valer su localía para escalar posiciones en la tabla de la Champions League, donde actualmente se ubica en la decimosexta posición con 4 puntos y 4 goles a favor.

El equipo madrileño llega a este compromiso entonado tras imponerse por 2-0 frente al Levante en condición de visitante, un triunfo que le permitió al Cholo igualar el histórico récord de victorias de Luis Aragonés para convertirse en el entrenador con más triunfos en la Primera División española.

Para este compromiso, está en duda la presencia del defensor argentino, Cristian Cuti Romero, aun sin recuperarse de su lesión muscular en el muslo. Quiénes sí estarían desde el arranque son Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

El Bayern Münich, por su aprte, desembarca en la capital española en la decimocuarta posición de la tabla de la Champions con un registro de un triunfo y dos empates, obligado a sumar de a tres para acomodarse en la zona de clasificación directa a los octavos de final.

El elenco alemán se ubica en la cima de la Bundesliga, la cual comparte con el Borussia Dortmund, rival con el que viene de igualar 2-2 en el clásico.

Sin embargo, el equipo bávaro llega con una enfermería colmada: Vincent Kompany (quien además se perdió compromisos recientes por problemas de salud) no podrá contar con piezas clave como Jamal Musiala, Luis Díaz, Manuel Neuer, ni con los lesionados recientes Ismael Saibari y Serge Gnabry.

El Cuti Romero está en duda por una lesión muscular. Julián Álvarez y Simeone, titulares

Probables formaciones: Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Barrios, Baena, Lookman; Julián Álvarez, David.

Bayern Münich: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Bischof, Karl; Kane.

EL TURNO DE BARCELONA Y PSG

La jornada en Europa tendrá, además, otros partidos atractivos, como Barcelona-Aston Villa y Villarreal-PSG, que se pondrán en marcha a partir de las 17. Los demás encuentros serán: Shakhtar-Sporting CP; Galatasayay-Sttutgart; Feyenoord-Inter de Milan; Manchester United-Roma; Bodo Glimt-Lille y LASK Linz-Slovan Bratislava.