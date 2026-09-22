Atomik vestiría a Gimnasia en 2027

El contrato con Givova, le empresa proveedora de indumentaria del Lobo, caduca a fin de año y es muy fuerte el rumor -surgido desde las páginas que habitualmente se dedican al marketing deportivo y al seguimiento de marcas y main sponsors- que el club podría cambiar nuevamente de proveedor y que Atomik sería la elegida.

La idea de la dirigencia es apuntar a un contrato más ventajoso que el actual con la versión local de la marca de origen italiano, tanto en cantidad de prendas a recibir como en calidad de la ropa.

Si bien Givova tiene aún la potestad de igualar una oferta para poder mantener abierta la posibilidad de continuar proveyendo la indumentaria del fútbol profesional y juvenil, además de otras disciplinas, la realidad es que el acuerdo con Atomik asoma como encaminado. , el acuerdo con el nuevo sponsor técnico estaría muy encaminado.

Atomik es una marca argentina con más de 50 años en el mercado deportivo, con presencia en ropa de tiempo libre, zapatillas y deportes como el paddle, que en la actualidad viste a San Lorenzo y planea nuevos acuerdos en el fútbol.