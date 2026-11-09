Auzmendi sueña con “lograr algo importante”

Detrás de la figura de los Nachos, Agustín Auzmendi es uno de los jugadores determinantes de esta campaña tripera. El viernes convirtió su sexto gol y fue uno de los puntos altos de un equipo que sueña con más.

- ¿Fue un gol con un poquito de suspenso?

- Con esto del VAR es un poquito de agonía, pero yo creía que estaba habilitado, así que tenía la sensación de que podía ser gol y gracias a Dios lo fue.

- ¿Qué porcentaje del gol fue de Melluso?

- Fue todo de Mellu, yo solamente puse el pie y la empujé. Hicimos una jugada muy linda y Mellu metió un centro bárbaro.

- Venís dulce, sos el goleador del equipo en el torneo.

- Estoy muy contento por estar viviendo esto con el grupo. Lo trabajamos mucho, lo soñamos y hoy tenemos un lindo premio. Quedan cuatro finales más.

- ¿Están mentalizados para pelear hasta el final?

- Tenemos el sueño de conseguir algo importante. Vamos a pelear hasta el final. Nos entregaremos al máximo para dar todo y ojalá podamos lograr algo importante. Sabemos que esta gente lo necesita, nosotros lo queremos, tenemos un sueño muy grande e iremos partido a partido dejando todo.

- ¿Qué les cambió el Pata para redondear esta campaña?

- Somos un grupo muy humano, muy lindo. Hemos trabajado muy bien durante todo el año y la llegada de Nacho sabemos lo que significa, todo lo que aporta dentro de la cancha y dentro del grupo. Es muy importante para nosotros. El cuerpo técnico también es gente muy sana que se acerca mucho a los jugadores. Entre todos tenemos un grupo muy lindo.

- Hiciste un desgaste muy grande.

- Estaba un poquito cansado al final del partido. Hicimos un gran esfuerzo, tuvimos una gran pretemporada, un gran año físicamente. Llegamos al final del año más cansados pero hay que dejar lo que haya para el equipo.

- Ahora hay dos semanas para recuperar.

- Sí, para recuperar y trabajar. Sabemos que se vienen partidos muy duros y ojalá podamos estar a la altura.

- ¿Se agrandó el plantel con las variantes que tienen ahora?

- A cualquiera que le toque jugar lo hace de la mejor manera. Quedó reflejado: faltó Nacho, que es nuestro capitán, y el que entra lo hace de la mejor manera.

- Finalmente jugarán con Newell’s. ¿Elegían rival?

- Para conseguir cosas importantes hay que ganarles a todos. Lo lindo es que va a ser en casa y con nuestra gente. Ojalá podamos conseguir el pase a Cuartos.

La gente de Gimnasia les brinda un gran respaldo. ¿Qué pensás de los hinchas?

- Lo de la gente es increible, cada vez te sorprende más. Es muy lindo para nosotros y hace que el esfuerzo sea también por la gente que acompaña aunque las cosas no sean fáciles hoy en día.