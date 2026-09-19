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VIDEO | Auzmendi, tras el empate “Un sabor muy amargo, una bronca muy grande”

Por Redacción

Agustín Auzmendi, autor del primer gol en el empate entre Gimnasia y Banfield habló sobre su posición dentro del equipo y la competencia por un lugar en el ataque. Consultado sobre cómo se sintió cuando tuvo que pasar de jugar como único delantero a hacerlo acompañado, el atacante fue claro: “Desde donde me toque, sumaré para el equipo, donde el técnico lo decida. Me siento cómodo de cualquier manera”.

En ese sentido, Auzmendi destacó la competencia interna que existe en el ataque del Lobo. “Somos tres delanteros que hoy el técnico está considerando y después él decidirá. Todos estamos sumando desde donde nos toque”, explicó.

Cuando le preguntaron cuáles considera que son sus características para imponerse en esa competencia, prefirió no establecer diferencias con sus compañeros. “Eso es algo que hoy me está tocando a mí, pero el técnico es el que podría responder esa pregunta. Yo no sé, la verdad”, respondió.

También se refirió a la ausencia de Ignacio Castillo y a la posibilidad de que otro delantero ocupe ese lugar. “Nacho es un jugador importantísimo para nosotros, pero tenemos muchos compañeros capacitados para hacerlo bien. Somos un grupo muy grande y todos estamos preparados para hacerlo”, sostuvo.

Por último, Auzmendi dejó en claro la sensación que le quedó después del empate ante Banfield. “Un sabor muy amargo, un sabor muy feo, porque es una tristeza y una bronca muy grande. Queríamos los tres puntos”, concluyó.

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