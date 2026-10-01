Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
OTRO GOLPE AL CLUB

Ayude embargó a San Lorenzo por una suma millonaria

Ayude embargó a San Lorenzo

Por Redacción

San Lorenzo sigue sumando problemas. En las últimas horas, el club de Boedo informó que sufrió un nuevo embargo tras efectivizarse un reclamo del ex técnico Damián Ayude.

De acuerdo a lo que tarscendió, la cifra asciende a $539.614.932 si se tienen en cuenta capital e intereses.

En un comunicado oficial, el “Ciclón” informó: “El Club Atlético San Lorenzo informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del ex entrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución”.

Por otro lado, detallaron: “La medida contempla un embargo por $415.614.932 a lo que se suman $124.000.000 en concepto de intereses. Asimismo, el reclamo incluye USD 48.558 de capital, más USD 14.600 correspondientes a intereses”.

Luego de dar a conocer las cifras involucradas en el embargo, San Lorenzo hizo una pequeña cronología sobre la estadía de Ayude en el club.

“El entrenador fue contratado por Marcelo Moretti para dirigir la Reserva de San Lorenzo en abril de 2024 y en junio de 2025 pasó a dirigir la Primera División. En febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino renovó y mejoró su contrato, y en marzo fue despedido”, explicó la entidad “azulgrana”.

La demanda presentada por el actual entrenador de Barracas Central no es el único problema legal que atraviesa el “Ciclón”.

Ignacio Piatti, ex jugador de la institución, también realizó un reclamo por más de cuatro millones de dólares y todavía no logra llegar a un acuerdo definitivo con el club de Boedo.

De hecho, el propio Piatti rechazó una propuesta de pago realizada por San Lorenzo que incluía una importante suma en efectivo, un porcentaje de las futuras ventas de futbolistas y la cesión, en parte, de los derechos de TV.

En cuanto a la nueva situación desatada por el entrenador Damián Ayude, el club informó que en los próximos días se seguirán dando detalles de como continúan las negociaciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?