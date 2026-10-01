Ayude embargó a San Lorenzo por una suma millonaria

San Lorenzo sigue sumando problemas. En las últimas horas, el club de Boedo informó que sufrió un nuevo embargo tras efectivizarse un reclamo del ex técnico Damián Ayude.

De acuerdo a lo que tarscendió, la cifra asciende a $539.614.932 si se tienen en cuenta capital e intereses.

En un comunicado oficial, el “Ciclón” informó: “El Club Atlético San Lorenzo informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del ex entrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución”.

Por otro lado, detallaron: “La medida contempla un embargo por $415.614.932 a lo que se suman $124.000.000 en concepto de intereses. Asimismo, el reclamo incluye USD 48.558 de capital, más USD 14.600 correspondientes a intereses”.

Luego de dar a conocer las cifras involucradas en el embargo, San Lorenzo hizo una pequeña cronología sobre la estadía de Ayude en el club.

“El entrenador fue contratado por Marcelo Moretti para dirigir la Reserva de San Lorenzo en abril de 2024 y en junio de 2025 pasó a dirigir la Primera División. En febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino renovó y mejoró su contrato, y en marzo fue despedido”, explicó la entidad “azulgrana”.

La demanda presentada por el actual entrenador de Barracas Central no es el único problema legal que atraviesa el “Ciclón”.

Ignacio Piatti, ex jugador de la institución, también realizó un reclamo por más de cuatro millones de dólares y todavía no logra llegar a un acuerdo definitivo con el club de Boedo.

De hecho, el propio Piatti rechazó una propuesta de pago realizada por San Lorenzo que incluía una importante suma en efectivo, un porcentaje de las futuras ventas de futbolistas y la cesión, en parte, de los derechos de TV.

En cuanto a la nueva situación desatada por el entrenador Damián Ayude, el club informó que en los próximos días se seguirán dando detalles de como continúan las negociaciones.