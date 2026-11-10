Bajas y dudas para la Lepra mendocina de cara a la final

Al igual que Estudiantes, Independiente Rivadavia llegará a la final de la Supercopa Argentina con algunas complicaciones desde lo físico. El equipo mendocino tendrá dos bajas de peso confirmadas para el encuentro del jueves, en el que buscará quedarse con un nuevo título y bordar una nueva estrella a su escudo.

La Lepra del Parque viene de conseguir la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, instancia en la que se medirá con Boca, y ahora tiene la mirada puesta en la definición de la Supercopa. El partido se disputará en barrio Alberdi, Córdoba, donde los dirigidos por Alfredo Berti intentarán cerrar el año con una consagración.

Uno de los principales desafíos del entrenador estará en encontrar las mejores alternativas para conformar el equipo. Entre las ausencias confirmadas aparecen Luciano Gómez y Maximiliano Salas, quienes atraviesan sus respectivos procesos de rehabilitación luego de haber sido operados. Ninguno de los dos llegará en condiciones para afrontar la final.

Otra situación que genera atención es la de Leonard Costa. El defensor sufrió una distensión muscular en el aductor largo izquierdo después del encuentro frente a Banfield y su presencia todavía no está asegurada. Su evolución durante los próximos días será determinante para saber si podrá estar a disposición de Berti.

En contrapartida, el cuerpo técnico recuperó algunas alternativas. Ezequiel Bonifacio y Seiko Studer volvieron a integrar la convocatoria y ocuparon un lugar en el banco de suplentes durante el clásico frente a Gimnasia. Ambos serán evaluados en la previa de la final para determinar si están en condiciones de sumar minutos.

De esta manera, Independiente Rivadavia también deberá ajustar su planificación para una definición que encuentra a los dos equipos con interrogantes físicos. Mientras Estudiantes sigue de cerca la recuperación de sus futbolistas, Berti trabaja para encontrar la mejor formación posible y llegar con sus piezas disponibles al compromiso del jueves.