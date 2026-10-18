Balance aprobado y nuevos desafíos en mira

Estudiantes realizó ayer su Asamblea General Ordinaria en el Estadio UNO, donde los socios aprobaron los estados contables del último ejercicio y el presupuesto económico-financiero para la temporada 2026-2027. Entre los principales datos presentados por la dirigencia se destacó una reducción del 21,47% del pasivo, que quedó en $38.539 millones.

La reunión comenzó a las 10 y contó con la presencia del presidente Juan Sebastián Verón, entre otros dirigentes. Durante la exposición, la institución informó un resultado contable de $457 millones y fondos operativos por $24.851 millones. Además, detalló una caída del 41% en la deuda vinculada al mercado de pases y una reducción del 14% en los gastos ordinarios.

En cuanto a los ingresos, el Pincha registró un crecimiento del 32% en los recursos provenientes de las copas, del 95% en publicidad y marketing y del 6% en las cuotas sociales. A su vez, informó que contaba con $1.000 millones en capital de trabajo y que el pasivo representaba el 18% del activo del club.

Durante la asamblea también se aprobó la planificación económica para el período comprendido entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. El presupuesto contempla una inflación anual del 25%, aumentos proyectados del mismo porcentaje para las paritarias y la cuota social, y ventas de futbolistas por 10 millones de dólares.

En el plano deportivo, las proyecciones tomaron como referencia la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, instancia consignada como cumplida, y contemplaron la participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2027. Además, la institución previó una caja inicial de $5.946 millones y una caja final de $5.165 millones para el ejercicio.

Otro de los puntos destacados fue el crecimiento de la masa societaria. Según los datos difundidos, Estudiantes alcanzó los 63.002 socios en octubre de 2026. En ese marco, el secretario de Finanzas, Juan Martín Ongay, remarcó la importancia de asociarse para acompañar económicamente a la institución.

Por último, la dirigencia señaló que la inversión realizada en los últimos cuatro mercados de pases equivale al 90% del monto que demandó la construcción del Estadio Jorge Luis Hirschi.

De esta manera, la asamblea permitió repasar la situación financiera del club, aprobar las cuentas del último ejercicio y establecer las principales previsiones económicas para la próxima temporada.

“Hemos logrado renegociar con Foster Gillet los plazos que vencían en abril de 2027”