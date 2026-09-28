Balcarce: el Fangio volvió a todo esplendor

Tuvieron que pasar casi 15 años para que Balcarce volver a vivir una jornada semejante nutrida por la pasión del automovilismo. El histórico Autódromo “Juan Manuel Fangio”, enclavado en la sierra La Barrosa, recibió nuevamente al deporte motor nacional y la respuesta estuvo a la altura. Casi 27 mil personas acompañaron durante el fin de semana una reapertura que tuvo emoción en la pista, tribunas colmadas y varios protagonistas con una relación especial con el escenario.

La actividad nacional había quedado prácticamente interrumpida después de la tragedia ocurrida durante la carrera de TC de noviembre de 2011, en la que murió Guido Falaschi. El regreso fue posible luego de un extenso proceso de recuperación del circuito, con trabajos en pista, sectores de seguridad, pianos, guardarraíles, boxes, iluminación y tendido eléctrico. El trazado recibió una habilitación provisoria y la ACTC dio el visto bueno para volver a competir.

La reinauguración oficial se realizó el viernes. Antes de que comenzara la actividad, el regreso ya había movilizado a la ciudad: miles de fanáticos participaron de las acciones previas, entre firmas de autógrafos y una recorrida de las camionetas por Balcarce que terminó en el Museo Fangio.

El TC Pick Up fue la categoría principal del fin de semana y protagonizó el momento deportivo más importante. Hernán Palazzo, con una Toyota Hilux del EZE-B Team, ganó una final cargada de alternativas y consiguió su primera victoria en su participación nímero 40. El pinamarense terminó por delante de Diego Ciantini y Otto Fritzler, ambos con Ford Ranger.

El triunfo tuvo un significado adicional para Palazzo por conseguirlo precisamente en el retorno de uno de los circuitos más emblemáticos del país. “Esta es una pista que no perdona, pero corrí con el alma y el corazón porque ganar acá es cumplir un sueño”, expresó emocionado después de la carrera.

Además de las TC Pick Up, el espectáculo incluyó al TC Pista Pick Up y al Turismo Special de la Costa, por lo que la reapertura excedió a una única carrera y marcó el comienzo de una nueva etapa para el circuito.

Entre tantas historias del fin de semana sobresalió también la de Omar Gurí Martínez. A los 60 años, el histórico piloto entrerriano volvió a ponerse el casco para manejar una Toyota Hilux de su propio equipo en una fecha especialmente elegida por lo que representaba Balcarce para el automovilismo argentino.

Martínez, campeón del TC Pick Up en 2022 y dos veces campeón del Turismo Carretera, había realizado su anterior participación en la categoría en Paraná en 2025. Para Balcarce recibió nuevamente un permiso especial de la CAF y compitió sin sumar puntos para el campeonato. ACTC

A su presencia se sumó a otros regresos cargados de simbolismo. Los locales José y Diego Ciantini volvieron a competir en el Fangio, mientras que Santiago Mangoni, otro balcarceño, también regresó al TC Pick Up para no perderse la cita.

La última carrera en Balcarce había sido en 2011 con el accidente fatal de Guido Falaschi