Balón de Oro 2026: L'Équipe incluyó a Lionel Messi en su portada y desató una encendida polémica en Europa

El periódico deportivo francés L'Équipe publicó este martes 15 de septiembre una portada dedicada al Balón de Oro 2026 que generó inmediata repercusión. Bajo el título “C'est leur projet” (“Es su proyecto”), el medio concentró la atención gráfica en un quinteto compuesto por Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Harry Kane. La elección visual desató discusiones al dejar fuera del montaje principal a Rodri, figura de la selección de España y ganador de la estatuilla en 2024.

La postura editorial del diario galo fue abordada en el programa español *El Chiringuito*, donde los analistas mantuvieron un fuerte cruce de opiniones. El panelista Cristóbal Soria manifestó su abierto desacuerdo con la marginación del mediocampista ibérico. “Que L'Équipe no puede sacar de esa foto a Rodri. Me da igual que ponga a Messi arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Que es que falte Rodri, que yo no me puedo creer que L'Équipe haya sacado a Rodri de la ecuación”, objetó de forma enfática durante la emisión.

Frente a ese reclamo, el periodista argentino Matías Palacios atribuyó la ausencia del volante a factores ajenos al plano estrictamente deportivo, vinculados a su reciente transferencia desde el Manchester City hacia el Barcelona con un contrato de cuatro temporadas. “Se bajó él mismo, se bajó el club, se bajó L'Équipe. Lo que le ha sacado el Barcelona. Si lo sacó el Barcelona, ¿me lo va a sacar el propio medio?”, argumentó Palacios en la mesa de discusión, donde otros participantes coincidieron en el impacto de quedar marginado del foco central publicitario.

El retorno de Messi a los nominados y las cifras de su temporada

La inclusión del astro rosarino entre los rostros destacados de L'Équipe coincide con su regreso a la lista oficial de 30 candidatos que France Football dio a conocer el 8 de septiembre, tras haber quedado afuera de la nómina en la entrega anterior. A sus 39 años, el actual futbolista del Inter Miami comparte la presencia argentina en la selección masculina con Lautaro Martínez y Julián Quiñones, en una lista que también contiene una destacada nómina del Paris Saint-Germain integrada por Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes y Vitinha.

El referente de la Selección Argentina es el máximo poseedor histórico del trofeo al haberlo conquistado en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. En el período evaluado para esta edición, los registros del delantero respaldan su postulación con una producción de 75 goles y asistencias en 49 cotejos disputados entre el club estadounidense y el equipo nacional, con el cual alcanzó la final del Mundial.

Una puja equilibrada con definición histórica en Londres

A diferencia de otros años, la disputa por el galardón no cuenta con un candidato excluyente. En la nómina sobresale el británico Harry Kane, quien viene de concretar una destacada labor en Bayern Munich acumulando 73 tantos entre su club y su selección. Del mismo modo, el noruego Erling Haaland compite en la consideración tras registrar 58 conquistas con el Manchester City y la selección de Noruega.

La omisión de Rodri en la gráfica frontal de L'Équipe contrasta con diversas proyecciones de mercado e inteligencia artificial. El centrocampista —que en la edición de 2024 prevaleció con el 17,6% de los votos frente al 17% de Vinícius Jr— figuró como favorito en un análisis de IA de Google difundido el pasado 10 de septiembre por delante de Mbappé, Kane, Yamal y Messi.

El ganador final del Balón de Oro 2026 surgirá de la votación de un jurado compuesto por 100 periodistas de los países mejor ubicados en el ranking de la FIFA. El veredicto se dará a conocer el próximo 26 de octubre en una ceremonia que se celebrará en Londres, Inglaterra. La gala marcará un hito al realizarse por primera vez fuera del territorio francés, como homenaje al exfutbolista inglés Stanley Matthews, vencedor de la edición inaugural en 1956.