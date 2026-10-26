Balón de Oro: cómo se elige y cuáles son los criterios de nominación

Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron los únicos argentinos nominados al Balón de Oro, la distinción que nombra al mejor jugador de la temporada en el mundo del fútbol masculino y femenino, que entrega y organiza la revista francesa France Football en conjunto con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

El periodo de referencia para determinar al ganador abarca la totalidad de la temporada pasada, desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, incluyendo las competiciones internacionales (Copa del Mundo y Copa Africana de Naciones masculina; Copa Asiática y fase final de la Liga de Naciones femenina). La Copa Africana de Naciones Femenina, que finalizó el 16 de agosto, se computará para la temporada actual.

Para determinar la elección del futbolista masculino que levantará el máximo premio individual se organiza un jurado integrado por un periodista especializado de cada uno de los 100 primeros países del ránking de la FIFA; mientras que para la votación del fútbol femenino son 50 integrantes seleccionados de la misma forma.

Cada miembro de este jurado seleccionará, según su criterio, a los 10 mejores jugadores entre una lista de 30 realizada por la revista organizadora, también de L'Équipe; al menos un miembro del jurado de la edición anterior y los embajadores de la UEFA, Luis Figo, histórico jugador portugués, y Fabio Capello, exjugador italiano, para el trofeo masculino, y Nadine Kessler, exfutbolista alemana.

Para esta elección los periodistas se tienen que basar en tres criterios, en orden de importancia: primero, en la actuación individual (carácter decisivo e impresionante); en segunda instancia deberán evaluar las acciones colectivas y los títulos ganados; y, por último, la clase y el juego limpio.

En la lista mencionada, estos jugadores recibirán un puntaje según la posición que les hayan otorgado los especialistas, del uno al diez: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos respectivamente.

El premio lo ganará el futbolista con más puntos y en caso de empate se desempatará según el número de menciones al primer puesto; es decir: en el caso de que Messi y Lautaro empaten en puntos, se determina cuántas veces fue elegido como el mejor entre los 100 periodistas. Si la paridad persiste se revisa el segundo puesto y así sucesivamente.

Los otros premios que se entregarán

El plato fuerte de la jornada obviamente será el Balón de Oro, premio que recibirá el que haya sido elegido por los 100 periodistas que fueron seleccionados por cada uno de los 100 países mejores ubicados en el ranking FIFA.

Trofeo Kopa : al mejor jugador joven (sub-21). Se entrega desde el 2018 y las últimas dos ediciones fueron para el español Lamine Yamal.

: al mejor jugador joven (sub-21). Se entrega desde el 2018 y las últimas dos ediciones fueron para el español Lamine Yamal. Trofeo Yashin : al mejor portero. El argentino Emiliano "Dibu" Martínez, que lo ganó en 2023 y 2024, está entre los nominados pero esta vez no tiene muchas chances de quedárselo.

: al mejor portero. El argentino Emiliano "Dibu" Martínez, que lo ganó en 2023 y 2024, está entre los nominados pero esta vez no tiene muchas chances de quedárselo. Trofeo Gerd Müller : al máximo goleador. Va para el inglés Harry Kane.

: al máximo goleador. Va para el inglés Harry Kane. Trofeo Johan Cruyff : al mejor entrenador o entrenadora del año. Los grandes candidatos son los españoles Luis de la Fuente y Luis Enrique.

: al mejor entrenador o entrenadora del año. Los grandes candidatos son los españoles Luis de la Fuente y Luis Enrique. Club del Año : al mejor equipo masculino y femenino de la temporada.

: al mejor equipo masculino y femenino de la temporada. Premio Sócrates: un reconocimiento especial a proyectos de labor social y compromiso solidario en el fútbol.