La clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores dejó emociones encontradas para Baltasar Rodríguez. El mediocampista, que fue expulsado durante la revancha ante Flamengo, habló este viernes por la mañana a la salida del hotel y reconoció el dolor por su responsabilidad en la jugada, aunque también expresó su felicidad por el esfuerzo de sus compañeros, que lograron sostener la serie y llevar al Pincha a la definición continental.

“Fue duro, duele mucho en lo personal, pero una alegría enorme por el equipo. Le agradezco al equipo, me salvaron la cagada”, expresó Baltasar, con autocrítica por la expulsión, pero también con el reconocimiento a un grupo que redobló sus esfuerzos para alcanzar el objetivo.

El volante explicó cómo vivió la jugada que terminó con su salida anticipada del campo de juego. “Pensé que se iba solo al arco, se me dio por agarrarlo”, reconoció. A pesar del sabor amargo por no haber podido completar el partido, también se refirió a lo que significa jugar una final de Libertadores: “Para el grupo va a ser lindo, por cómo se dieron las cosas”.

Núñez, Tobio Burgos y Medina

Santiago Núñez fue otro de los protagonistas que habló tras la clasificación y destacó el desgaste físico que demandó el partido. “Terminé bien, quedé muerto igual, dejé la piel. Merecíamos esta victoria”, aseguró el defensor, que valoró el sacrificio colectivo para alcanzar una final que ya forma parte de la historia reciente del club.

Por su parte, Tobio Burgos se refirió al esfuerzo que debió hacer al desempeñarse en una posición diferente a la habitual. “Tocó jugar en un lugar no acostumbrado y hacer el esfuerzo por el equipo. Uno quiere brillar, pero tocó jugar para el equipo”, explicó, con una mirada que resumió el compromiso del plantel en una noche en la que las necesidades colectivas estuvieron por encima de las individualidades.

“Estoy muy contento por lo que se logró, por estar en la historia del club”, agregó el futbolista, que también puso en palabras la dimensión de la clasificación para Estudiantes.

El entrenador Alexander Medina, en tanto, reconoció que el plantel atravesó una noche sin descanso después de la tensión de la semifinal. “No dormimos, estamos contentos, cansados, pero felices por lo que va a venir”, contó el director técnico, todavía con las sensaciones de una serie que exigió al máximo a sus dirigidos.

El uruguayo destacó especialmente la respuesta del equipo después de la expulsión de Baltasar Rodríguez y el esfuerzo que debieron realizar sus jugadores para sostener el resultado. “No es fácil once contra once, menos once contra diez. Estaban extenuados, mucho corazón, actitud, doblaron el esfuerzo y fue justo”, analizó.

Medina también hizo referencia a los episodios que marcaron el recorrido de Estudiantes en esta Copa Libertadores y a las situaciones límite que el equipo debió atravesar para seguir avanzando. “Lo que estamos viviendo en la Copa son capítulos que te regala una situación límite: lo de Depay, lo de Católica, lo del Tucu, Baltasar”, enumeró.

Pese a la alegría por haber conseguido el pasaje a la final, el entrenador mantuvo los pies sobre la tierra y remarcó que el objetivo todavía no está cumplido. “Estoy contento, aunque no logramos nada todavía. No es fácil esto, y menos para los que no son argentinos”, sostuvo.